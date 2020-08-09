Кличко угрожает убрать электросамокаты Bolt в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко призвал компанию Bolt демонтировать несанкционированно установленные пункты проката электросамокатов в столице. Иначе городские службы будут делать это произвольно.

Соответствующее заявление появилось в Телеграмм-канале городского главы.

"Компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг", - говорится в сообщении.

Автор: techno.24tv.ua Кличко назвал пункты проката электросамокатов Bolt в Киеве незаконными

По словам главы Киева, урегулировать данный вопрос должно законодательство Украины о дорожном движении.

"Пункты проката или места, где можно взять или оставить электросамокат, расположенны на территории города. И не может любой прийти и просто по желанию оказывать услуги, за которые не несет никакой ответственности. О каком порядке и правопорядке можно говорить в такой ситуации? ", - отметил мэр на своей страницы у Facebook.

Он обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении. И определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах.

Компанию Bolt призвал работать исключительно в правовом поле и осознавать ответственность за законность и безопасность услуг, что она предоставляет.

В Киеве запустили прокат электросамокатов компании Bolt. 500 первых единиц доступны для аренды в центре города. Тариф - почти 5 грн за минуту, 600 грн - аренда на весь день. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение в Google Play и App Store. Затем - отсканировать QR-код, который есть на самокатах.