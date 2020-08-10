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понедельник, 10 августа 2020 16:50

"Все, что прямо не запрещено законодательством, разрешено" - Bоlt отреагировал на угрозы Кличко

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Сервис Bolt ответил на заявление мэра Киева Виталия Кличко, который призвал компанию убрать несанкционированно установленные пункты проката электросамокатов.

В ответе компании отмечается, что власти столицы не имеет оснований требовать от бизнеса получения каких-либо разрешений и согласований на аренду электросамокатов, ведь прокат таких самокатов в Украине не запрещен законодательством, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Продажа, аренда, управление электросамокатами и другими видами персонального легкого электротранспорта пока не является законодательно запрещенным видом деятельности в Украине. Согласно статье Конституции Украины и Гражданского кодекса Украины, действует принцип свободы предпринимательской деятельности, не запрещенной законом. К тому же право пользователя управлять электросамокатом гарантированно ст. 19 Конституции Украины, которая предусматривает: для граждан действует принцип "все, что прямо не запрещено законодательством, разрешено", - заявили в компании.

Автор: techno.24tv.ua
  Компания Bolt не видит необходимости получать разрешение от властей города на реализацию проекта по аренде электросамокатов
Компания Bolt не видит необходимости получать разрешение от властей города на реализацию проекта по аренде электросамокатов

К настоящему времени правила безопасности движения на персональном легком электротранспорте не закреплены на законодательном уровне в Украине, но эксперты сервиса "поднимали и намерены далее поднимать этот вопрос в публичном пространстве для ускорения процесса законодательного регулирования".

"Опираясь на международный опыт и экспертизу, мы уже катализировали разработку нескольких вариантов законодательных документов для урегулирования этой ситуации. Мы, команда Bolt, ввели образовательную коммуникацию через свое мобильное приложение для безопасного управления электроскутером: невозможно воспользоваться сервисом без прохождения инструктажа безопасности. Во время поездки на электросамокате жизнь, имущество и здоровье пользователя и третьих лиц застрахованы в международной страховой компании UNIQA", - добавили в сервисе.

Автор: epravda.com.ua
 

Сейчас прокат электросамокатов не предусматривает пользование стационарными централизованными паркингами. С помощью мобильного приложения, клиент находит самокат, который оставил в удобном для него месте предыдущий арендатор.

"Право пользователя оставить электросамокат в определенном месте корреспондирует его право как члена общины города Киева пользоваться коммунальным (общим) городским пространством. Такая система не требует сооружения дополнительных малых архитектурных форм или специально оснащенных стационарных центров парковки", - сказали в компании.

В Киеве запустили прокат электросамокатов компании Bolt. 500 первых единиц доступны для аренды в центре города. Но мэр Киева призвал компанию Bolt демонтировать несанкционированно установленные пункты проката электросамокатов в столице. Иначе городские службы будут делать это произвольно.

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