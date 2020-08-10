"Все, что прямо не запрещено законодательством, разрешено" - Bоlt отреагировал на угрозы Кличко

Сервис Bolt ответил на заявление мэра Киева Виталия Кличко, который призвал компанию убрать несанкционированно установленные пункты проката электросамокатов.

В ответе компании отмечается, что власти столицы не имеет оснований требовать от бизнеса получения каких-либо разрешений и согласований на аренду электросамокатов, ведь прокат таких самокатов в Украине не запрещен законодательством, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Продажа, аренда, управление электросамокатами и другими видами персонального легкого электротранспорта пока не является законодательно запрещенным видом деятельности в Украине. Согласно статье Конституции Украины и Гражданского кодекса Украины, действует принцип свободы предпринимательской деятельности, не запрещенной законом. К тому же право пользователя управлять электросамокатом гарантированно ст. 19 Конституции Украины, которая предусматривает: для граждан действует принцип "все, что прямо не запрещено законодательством, разрешено", - заявили в компании.

Автор: techno.24tv.ua Компания Bolt не видит необходимости получать разрешение от властей города на реализацию проекта по аренде электросамокатов

К настоящему времени правила безопасности движения на персональном легком электротранспорте не закреплены на законодательном уровне в Украине, но эксперты сервиса "поднимали и намерены далее поднимать этот вопрос в публичном пространстве для ускорения процесса законодательного регулирования".



"Опираясь на международный опыт и экспертизу, мы уже катализировали разработку нескольких вариантов законодательных документов для урегулирования этой ситуации. Мы, команда Bolt, ввели образовательную коммуникацию через свое мобильное приложение для безопасного управления электроскутером: невозможно воспользоваться сервисом без прохождения инструктажа безопасности. Во время поездки на электросамокате жизнь, имущество и здоровье пользователя и третьих лиц застрахованы в международной страховой компании UNIQA", - добавили в сервисе.

Автор: epravda.com.ua

Сейчас прокат электросамокатов не предусматривает пользование стационарными централизованными паркингами. С помощью мобильного приложения, клиент находит самокат, который оставил в удобном для него месте предыдущий арендатор.



"Право пользователя оставить электросамокат в определенном месте корреспондирует его право как члена общины города Киева пользоваться коммунальным (общим) городским пространством. Такая система не требует сооружения дополнительных малых архитектурных форм или специально оснащенных стационарных центров парковки", - сказали в компании.

В Киеве запустили прокат электросамокатов компании Bolt. 500 первых единиц доступны для аренды в центре города. Но мэр Киева призвал компанию Bolt демонтировать несанкционированно установленные пункты проката электросамокатов в столице. Иначе городские службы будут делать это произвольно.