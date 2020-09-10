Электросамокаты и гироборды получат статус транспортных средств

Пользователей персонального легкого электротранспорта выведут в новую категорию участников дорожного движения Фото: ВолиньPost

На этой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, который предусматривает вывод пользователей персонального легкого электротранспорта в новую категорию участников дорожного движения.

К пользователям персонального легкого электротранспорта принадлежать лица, которые передвигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электродвигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т.д.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями.

Пользователи электрических транспортных средств должны ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей части дороги, улицы или обочине, это предполагает законопроект.

Парламентарии запретят пользоваться во время движения средствами связи, держа их в руке. Запрещается управлять электрическими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

Запретят также перевозить пассажиров, кроме случаев, когда их перевозки предусмотрено конструктивным решением производителя электрического транспортного средства.



Во время движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости или при движении вне населенного пункта, пользователи электротранспорта выделять себя с помощью световозвращающих элементов, закреплять на одежде или другим способом.

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