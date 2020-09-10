Электросамокаты и гироборды получат статус транспортных средств

 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 432
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1413
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1044
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 468
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1503
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1665
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Фото
Все фото
6
13
12
30
3
Киевляне смастерили крошечную Tesla за 500 грн
Киевляне смастерили крошечную Tesla за 500 грн
Минивэн с кожаными сиденьями и первое появление обновленной модели - Opel представил новинки в Киеве
Минивэн с кожаными сиденьями и первое появление обновленной модели - Opel представил новинки в Киеве
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка &quot;Агро-2020&quot;
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Когда первый электромобиль от Lexus станет доступен в Европе
Когда первый электромобиль от Lexus станет доступен в Европе
Видео
Все видео
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
Ему асфальт не нужен - американцы показали, на что способен новый Ford Bronco
Ему асфальт не нужен - американцы показали, на что способен новый Ford Bronco
Больно смотреть: показали, как суперкар Lamborghini едет по украинской разбитой дороге
Больно смотреть: показали, как суперкар Lamborghini едет по украинской разбитой дороге
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2151
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 657
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9963
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 144
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
09 сентября 2020
Просмотров: 387
Однофамілиці
Перевіряли, скільки в соцмережах людей з іменем і прізвищем, як у вас? У Facebook знаходжу п'ятеро дівчат — мої тезки й однофамілиці. Одна Анна ...
четверг, 10 сентября 2020 10:59

Электросамокаты и гироборды получат статус транспортных средств

  Комментировать
Электросамокаты и гироборды получат статус транспортных средств
Пользователей персонального легкого электротранспорта выведут в новую категорию участников дорожного движения Фото: ВолиньPost

На этой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, который предусматривает вывод пользователей персонального легкого электротранспорта в новую категорию участников дорожного движения.

К пользователям персонального легкого электротранспорта принадлежать лица, которые передвигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электродвигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т.д.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями.

Пользователи электрических транспортных средств должны ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей части дороги, улицы или обочине, это предполагает законопроект.

Парламентарии запретят пользоваться во время движения средствами связи, держа их в руке. Запрещается управлять электрическими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

Запретят также перевозить пассажиров, кроме случаев, когда их перевозки предусмотрено конструктивным решением производителя электрического транспортного средства.

Во время движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости или при движении вне населенного пункта, пользователи электротранспорта выделять себя с помощью световозвращающих элементов, закреплять на одежде или другим способом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему КАСКО - самое удобное страхование

Недавно электровелосипед Delfast отечественного производства на Киевском велотреке установил мировой рекорд, проехав на одном заряде чуть больше 367 км. Для большинства электроскутеров и электробайков - это космическая цифра.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Электросамокаты и гироборды получат статус транспортных средств». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

Войну начали называть мировой

Анархист заколол ножом императрицу

Поведение человека меняется перед суицидом: как распознать тревожные признаки

Самое читаемое
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 26406
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
10
 Просмотров: 13185
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
5
 Просмотров: 9594
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
5
 Просмотров: 9387
Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью
Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью Просмотров: 6516
Авто
Китайцы решили рискнуть: в Беларуси выпустят новые модели Geely
Китайцы решили рискнуть: в Беларуси выпустят новые модели Geely Просмотров: 45
За что пока не могут оштрафовать евробляхи: объяснение МВД
За что пока не могут оштрафовать евробляхи: объяснение МВД Просмотров: 180
Почему КАСКО - самое удобное страхование
Почему КАСКО - самое удобное страхование Просмотров: 126
Дешевые дизельные авто: почему их количество на рынке может вырасти
Дешевые дизельные авто: почему их количество на рынке может вырасти Просмотров: 684
Uber будет развозить клиентов только на электрокарах
Uber будет развозить клиентов только на электрокарах Просмотров: 99
Больше всего комментируют
3
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
2
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
2
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией
1
Президент прокомментировал вражеские обстрелы на Донбассе
1
Исследование показало, насколько велики риски заразиться коронавирусом в школе
Голосов: 15279
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua