На Киев обрушится непогода

Непогода в Киеве и области будет бушевать до конца суток. Фото: УНИАН

В среду, 1 сентября, в Киеве и области объявили штормовое предупреждение.

Ожидаются грозы, сообщил Укргидрометцентр.

"В ближайшие часы и до конца суток гроза", - говорится в сообщении.

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Ночью 2 сентября в западных и северных областях порывы ветра будут 15-20 м/с. Это первый уровень опасности, желтый.

Во время грозы рекомендуется закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Сентябрь принесет в Украину переменчивую погоду и осеннюю прохладу. 1 сентября часть Украины зальет дождями. Осадки ожидаются в западных, северных и центральных областях. В то же время на юге и востоке сохранится теплая и сухая погода.