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среда, 01 сентября 2021 13:46

Слишком влажный - чем запомнится последний месяц лета

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Слишком влажный - чем запомнится последний месяц лета
Специалисты подвели метеоитоги августа в столице. Фото: pixabay.com

Нынешний август в Киеве оказался влажным. Среднемесячная температура воздуха составила + 21,1°C, что на 0,7°C выше климатической нормы.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Холоднее в столице было 27 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до + 13,6°C. Жарче всего было 17 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 33,4°C", - говорится в сообщении.

Осадков в августе выпало 65 мм или 116% климатической нормы.

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В начале сентября погода в Украине будет летней. Жара продержится до 10 сентября. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но сухой октябрь.

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