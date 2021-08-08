Два бабьих лета и ранний снег: какой будет погода осенью

Осенью украинцев ждет два бабьих лета, ранние заморозки и снег. Фото: pixabay.com

В начале сентября погода в Украине будет по-настоящему летней. Продержится до 10 числа.

А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание, рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает OBOZREVATEL.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погода изменится кардинально

Начиная с третьей декады месяца он спрогнозировал несколько дней бабьего лета. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но одновременно сухой октябрь - бабьего лета стоит ожидать в середине месяца. Далее придут дожди и ударят ночные морозы.

Ноябрь будет морозным. Тогда вероятны осадки и даже ранний снег.

К концу лета показатели на столбике термометра снизятся. Среднемесячная температура воздуха будет достигать +20 ... 25 ° С. Отгосительно осадков, то до 11 августа пройдут незначительные дожди. В середине месяца пройдут сильные осадки. В конце лета пойдут небольшие, но частые дожди.