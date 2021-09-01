Какой будет погода в первый день осени

Осень в Украине начнется с дождей. Фото: pixabay.com

1 сентября часть Украины зальет дождями. Осадки ожидаются в западных, северных и центральных областях.

В то же время на юге и востоке сохранится теплая и сухая погода, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня пройдет небольшой дождь и будет преобладать облачная погода. Температура воздуха днем достигнет +22°С.

Во Львове, Ивано-Франковске и Хмельницком в среду ожидаются сильные ливни, также будет небольшая облачность. Днем до +17°С.

В Луцке и Виннице также пройдут ливни и будет небольшая облачность, днем воздух прогреется до +19°С.

В Ровно и Черновцах в среду ожидается ливень и пасмурно, днем столбики термометров покажут +18°С.

В Тернополе 1 сентября будет преобладать небольшая облачность, дневная температура установится в пределах +16°С, пройдет ливень.

В Житомире в среду будет дождливо, днем термометры покажут +19°С, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня также будет небольшой дождь, днем потеплеет до +25°С.

В Кропивницком будет практически безоблачно, температура днем достигнет отметки +26°С.

В Полтаве сегодня сухо, но несколько облачно, температура воздуха +13...26°С.

В Одессе 1 сентября - небольшая облачность, температура днем составит +27°С.

В Херсоне в среду все еще будет стоять жара в пределах +29°С, ожидается небольшая облачность.

В Николаеве и Запорожье будет практически безоблачно, днем воздух прогреется до +28°С.

В Сумах сегодня дождливо, температура воздуха составит +12...24°С, будет небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура днем в пределах +26°С.

В Днепре будет сухо, температура днем до +28°С, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +14...25°С.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. Каждый год зимний период сокращается в среднем на 10-15 дней.