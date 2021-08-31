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вторник, 31 августа 2021 15:57

В Украине могут исчезнуть зимы - синоптик

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В Украине могут исчезнуть зимы - синоптик
В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Фото: pixabay.com

В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура.

Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима, сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, передает Parlament.ua. Каждый год зимний период сокращается в среднем на 10-15 дней.

"Глобальное потепление не обошло Украину. Скажу больше, наше государство относится к тем странам, где оно достаточно ощутимо. Среднегодовая температура за несколько лет увеличилась на 1,6-1,7 градуса. Если все так и будет продолжаться, не исключено, через 20-25 лет больше не будет зимы", - сказал он.

В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока. Оно повлечет жару в летний период. Зимы же станут теплее, но из-за атмосферной разбалансировки в Украине периодически будут наступать аномальные похолодания с сильным снегом и морозами.

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Сентябрь принесет в Украину переменчивую погоду и осеннюю прохладу. Холоднее всего завтра будет в Карпатах. В западных областях в течение дня завтра ожидается +15...21°С. На севере +18...24°С. В центре: от винницких +17...18°С до днепровских +27°С. На востоке воздух прогреется до +23...28°С, а на юге будет теплее всего, +25...29°С.

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