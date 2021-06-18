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пятница, 18 июня 2021 11:37

Грозит опустынивание: Украина переходит в зону погодных катаклизмов

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Грозит опустынивание: Украина переходит в зону погодных катаклизмов
Для Украины борьба с деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики. Фото: pixabay.com

Распашка украинских земель составляет более 54% территории страны, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Это приводит к значительному развитию деградационных процессов, сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. 13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии. Более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии, а до 20 млн га охвачены пылевыми бурями.

"Из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. Уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание больших территорий", - говорится в сообщении.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский отмечает, что борьба с деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики.

"Для этого утвердили национальный план действий до 2025 года и создали координационный совет по вопросам борьбы с опустыниванием", - сказал он.

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На фоне климатического кризиса, Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем 16 лет назад. Энергетический дисбаланс планеты удвоился с 2005 по 2019 год, такой рост назвали беспрецедентным. NASA сделало шокирующие прогнозы изменений климата.

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