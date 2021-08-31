Погода в Украине: где 1 сентября дебютируют осенние дожди

Сентябрь принесет в Украину переменчивую погоду и осеннюю прохладу.

Холоднее всего завтра будет в Карпатах, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Ночью термометры там будут показывать +4...9°С.

"1 сентября в Украине начнется погодный пикник на пестрой градусной поляне. С 2 сентября существенно похолодает, но осень еще будет милой", - говорится в сообщении.

Автор: meteopost.com Карта прогноза температуры на 1 сентября

В западных областях в течение дня завтра ожидается +15...21°С. На севере +18...24°С. В центре: от винницких +17...18°С до днепровских +27°С. На востоке воздух прогреется до +23...28°С, а на юге будет теплее всего, +25...29°С.

Осенние дожди дебютируют в западных областях и в Винницкой области. Во второй половине дня дойдут до Житомирской, Киевской и Черниговской областей. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

В Киеве вторник обещает быть теплым, максимальная температура днем - до +22...23°С. Вероятен дождь.

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30 августа Киев накрыл сильный ливень с грозой. В столице гремел мощный гром, а небо постоянно вспыхивало от молний. В соцсетях распространяли фото и видео стихии. На киевских дорогах образовались сильные потоки воды, многим пешеходам приходилось снимать обувь и идти по щиколотки в воде.