Погода в Украине: где 1 сентября дебютируют осенние дожди

 
Ексклюзивы
1/5
Мораторий на отключение от коммунальных услуг сняли: что делать должникам
Мораторий на отключение от коммунальных услуг сняли: что делать должникам
Просмотров: 252
Карта пещер с сокровищами: что мешает е-декларациям работать на полную
Карта пещер с сокровищами: что мешает е-декларациям работать на полную
Просмотров: 117
Правописание, мемы и брань - как помогают переходить с русского на украинский
Правописание, мемы и брань - как помогают переходить с русского на украинский
Просмотров: 144
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
Просмотров: 621
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
Просмотров: 693
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Просмотров: 1026
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 963
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 6471
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26 Просмотров: 11385
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 927
Фото
Все фото
6
11
16
5
12
Сегодня именины празднуют только мужчины. Как поздравить
Сегодня именины празднуют только мужчины. Как поздравить
Шоссе идет под воду, караван мигрантов и празднования рождения Кришны: понедельник в фото
Шоссе идет под воду, караван мигрантов и празднования рождения Кришны: понедельник в фото
В Киеве почтили погибших защитников Украины - эксклюзивные фото
В Киеве почтили погибших защитников Украины - эксклюзивные фото
Кличко открыл Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО
Кличко открыл Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО
Чтобы не натворил глупостей - Зеленскому выдвинули требования перед встречей с Байденом
Чтобы не натворил глупостей - Зеленскому выдвинули требования перед встречей с Байденом
Видео
Все видео
Мужчина в шоке: женщина заманила любимого на стадион для венчания
Мужчина в шоке: женщина заманила любимого на стадион для венчания
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Требовали освобождения пленников Кремля - под ОП прошла акция-перформанс
Требовали освобождения пленников Кремля - под ОП прошла акция-перформанс
28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане
28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане
Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки
Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки
Интервью
1/5
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 936
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1017
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1629
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1233
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1719
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 684
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
вторник, 31 августа 2021 15:17

Погода в Украине: где 1 сентября дебютируют осенние дожди

  Комментировать

Сентябрь принесет в Украину переменчивую погоду и осеннюю прохладу.

Холоднее всего завтра будет в Карпатах, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Ночью термометры там будут показывать +4...9°С.

"1 сентября в Украине начнется погодный пикник на пестрой градусной поляне. С 2 сентября существенно похолодает, но осень еще будет милой", - говорится в сообщении.

Автор: meteopost.com
  Карта прогноза температуры на 1 сентября
Карта прогноза температуры на 1 сентября

В западных областях в течение дня завтра ожидается +15...21°С. На севере +18...24°С. В центре: от винницких +17...18°С до днепровских +27°С. На востоке воздух прогреется до +23...28°С, а на юге будет теплее всего, +25...29°С.

Осенние дожди дебютируют в западных областях и в Винницкой области. Во второй половине дня дойдут до Житомирской, Киевской и Черниговской областей. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

В Киеве вторник обещает быть теплым, максимальная температура днем - до +22...23°С. Вероятен дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погода поразит украинцев в последний летний день

30 августа Киев накрыл сильный ливень с грозой. В столице гремел мощный гром, а небо постоянно вспыхивало от молний. В соцсетях распространяли фото и видео стихии. На киевских дорогах образовались сильные потоки воды, многим пешеходам приходилось снимать обувь и идти по щиколотки в воде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Погода в Украине: где 1 сентября дебютируют осенние дожди». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

Карта пещер с сокровищами: что мешает е-декларациям работать на полную

Под Радой бросили гранату - погибли нацгвардейцы

В космос запустили первый украинский спутник

Диверсанты совершили провокацию на немецко-польской границе

Сухогруз столкнулся с самым большим пассажирским судном

В Киеве начали обучение в новом институте

Самое читаемое
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
 Просмотров: 25417
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
 Просмотров: 10404
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
3
 Просмотров: 9351
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
5
 Просмотров: 8928
В Киеве продают квартиру-малютку без окон: фото &quot;апартаментов&quot; за $33 тыс.
В Киеве продают квартиру-малютку без окон: фото "апартаментов" за $33 тыс.
8
 Просмотров: 5895
Общество
Зимы может больше не быть: синоптик расстроил украинцев прогнозом
Зимы может больше не быть: синоптик расстроил украинцев прогнозом
Переход на э-больничные снова переносят: назвали причину
Переход на э-больничные снова переносят: назвали причину Просмотров: 144
Оккупанты на Донбассе убили Романа Задорожного
Оккупанты на Донбассе убили Романа Задорожного Просмотров: 639
Украинцы не доверяют отбор судей власти - опрос
Украинцы не доверяют отбор судей власти - опрос Просмотров: 90
Под КГГА требуют уволить ректоршу Киевской академии искусств Ольгу Бенч
Под КГГА требуют уволить ректоршу Киевской академии искусств Ольгу Бенч
5
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
3
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"
3
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
3
Посол рассказала о графике Зеленского в США
3
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
2
Пограничники впустили российских пропагандистов. Нужен визовый режим - Стерненко
Голосов: 57043
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть