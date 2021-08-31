Погода поразит украинцев в последний летний день

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
Просмотров: 567
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
1 Просмотров: 630
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Просмотров: 1008
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 954
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 6291
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26 Просмотров: 11250
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 909
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
6 Просмотров: 531
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 657
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1755
Фото
Все фото
6
11
16
5
12
Сегодня именины празднуют только мужчины. Как поздравить
Сегодня именины празднуют только мужчины. Как поздравить
Шоссе идет под воду, караван мигрантов и празднования рождения Кришны: понедельник в фото
Шоссе идет под воду, караван мигрантов и празднования рождения Кришны: понедельник в фото
В Киеве почтили погибших защитников Украины - эксклюзивные фото
В Киеве почтили погибших защитников Украины - эксклюзивные фото
Кличко открыл Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО
Кличко открыл Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО
Чтобы не натворил глупостей - Зеленскому выдвинули требования перед встречей с Байденом
Чтобы не натворил глупостей - Зеленскому выдвинули требования перед встречей с Байденом
Видео
Все видео
Мужчина в шоке: женщина заманила любимого на стадион для венчания
Мужчина в шоке: женщина заманила любимого на стадион для венчания
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Требовали освобождения пленников Кремля - под ОП прошла акция-перформанс
Требовали освобождения пленников Кремля - под ОП прошла акция-перформанс
28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане
28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане
Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки
Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки
Интервью
1/5
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 846
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 999
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1611
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1224
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1719
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 585
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
вторник, 31 августа 2021 07:30

Погода поразит украинцев в последний летний день

  Комментировать
Погода поразит украинцев в последний летний день
В Николаеве также будет ясно и безоблачно, днем столбики термометров покажут +29°С. Фото: pixabay.com

31 августа на юго-востоке Украины еще задержится жара. На остальной территории сегодня начнется значительно прохладнее.

В западных областях, а также в Полтавской, Харьковской и Луганской ожидаются дожди, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

Погода в столице сегодня проясниться после ночного ливня. Максимальная температура воздуха будет достигать +23°С.
Во Львове, Луцке и Ровно во вторник еще будет небольшая облачность и дождь. Днем до +19°С.
В Тернополе 31 августа будет сухо, но также ожидается небольшая облачность и дневные +19°С.
В Хмельницком сегодня немного дождливо, будет наблюдаться небольшая облачность. Температура днем достигнет +20°С.
В Ивано-Франковске, Виннице и Черновцах во вторник будет небольшая облачность, днем до +21°С.
В Житомире будет сухо, днем термометры покажут +20°С, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, днем воздух прогреется до +25°С.
В Кропивницком и Симферополе температура днем составит +26°С, будет ясно и безоблачно.
В Полтаве сегодня пройдет сильный ливень, ожидается небольшая облачность и температура воздуха +13...26°С.
В Одессе 31 августа - практически безоблачно, температура днем будет достигать +27°С.
В Херсоне во вторник будет стоять жара до +30°С, ясно и безоблачно.
В Николаеве также будет ясно и безоблачно, днем столбики термометров покажут +29°С.
В Запорожье дневная жара останется в пределах +31°С, будет практически безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +12...24°С, небольшая облачность.
В Харькове - пасмурно, ожидаются дождь с грозой. Температура днем будет не ниже +27°С.
В Днепре установится несколько облачная погода, а температура днем достигнет +28°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авто плывут, трамваи задерживаются, метро работает с ограничениями: Киев накрыл мощный ливень

1 сентября дождливая погода ожидается на западе, севере и местами в центральной части. На востоке и юге будет сухо. Температура воздуха первого дня осени существенно не будет отличаться от завершающего летнего денька. А вот 2 сентября ощутимо похолодает.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Погода поразит украинцев в последний летний день». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
 Просмотров: 21871
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
11
 Просмотров: 12591
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
 Просмотров: 9792
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
3
 Просмотров: 8685
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
5
 Просмотров: 7578
Общество
Гороскоп на 31 августа: какие сюрпризы готовит последний день лета
Гороскоп на 31 августа: какие сюрпризы готовит последний день лета
 Просмотров: 243
Турция ввела новые правила для невакцинированных туристов
Турция ввела новые правила для невакцинированных туристов Просмотров: 360
Сьогдни отмечают лошадиный праздник: главные обычаи и запреты
Сьогдни отмечают лошадиный праздник: главные обычаи и запреты Просмотров: 117
В ЮАР нашли новый опасный штамм Covid-19
В ЮАР нашли новый опасный штамм Covid-19 Просмотров: 333
Церковный праздник 31 августа - сегодня молятся братьям, которых похоронили заживо
Церковный праздник 31 августа - сегодня молятся братьям, которых похоронили заживо Просмотров: 171
Больше всего комментируют
4
Испытали атомную бомбу
3
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"
3
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
3
Посол рассказала о графике Зеленского в США
3
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
Голосов: 57041
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть