Погода поразит украинцев в последний летний день

В Николаеве также будет ясно и безоблачно, днем столбики термометров покажут +29°С. Фото: pixabay.com

31 августа на юго-востоке Украины еще задержится жара. На остальной территории сегодня начнется значительно прохладнее.

В западных областях, а также в Полтавской, Харьковской и Луганской ожидаются дожди, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

Погода в столице сегодня проясниться после ночного ливня. Максимальная температура воздуха будет достигать +23°С.

Во Львове, Луцке и Ровно во вторник еще будет небольшая облачность и дождь. Днем до +19°С.

В Тернополе 31 августа будет сухо, но также ожидается небольшая облачность и дневные +19°С.

В Хмельницком сегодня немного дождливо, будет наблюдаться небольшая облачность. Температура днем достигнет +20°С.

В Ивано-Франковске, Виннице и Черновцах во вторник будет небольшая облачность, днем до +21°С.

В Житомире будет сухо, днем термометры покажут +20°С, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, днем воздух прогреется до +25°С.

В Кропивницком и Симферополе температура днем составит +26°С, будет ясно и безоблачно.

В Полтаве сегодня пройдет сильный ливень, ожидается небольшая облачность и температура воздуха +13...26°С.

В Одессе 31 августа - практически безоблачно, температура днем будет достигать +27°С.

В Херсоне во вторник будет стоять жара до +30°С, ясно и безоблачно.

В Николаеве также будет ясно и безоблачно, днем столбики термометров покажут +29°С.

В Запорожье дневная жара останется в пределах +31°С, будет практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +12...24°С, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, ожидаются дождь с грозой. Температура днем будет не ниже +27°С.

В Днепре установится несколько облачная погода, а температура днем достигнет +28°С.

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1 сентября дождливая погода ожидается на западе, севере и местами в центральной части. На востоке и юге будет сухо. Температура воздуха первого дня осени существенно не будет отличаться от завершающего летнего денька. А вот 2 сентября ощутимо похолодает.