Погода поразит украинцев в последний летний день

31 августа на юго-востоке Украины еще задержится жара. На остальной территории сегодня начнется значительно прохладнее.
В западных областях, а также в Полтавской, Харьковской и Луганской ожидаются дожди, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.
Погода в столице сегодня проясниться после ночного ливня. Максимальная температура воздуха будет достигать +23°С.
Во Львове, Луцке и Ровно во вторник еще будет небольшая облачность и дождь. Днем до +19°С.
В Тернополе 31 августа будет сухо, но также ожидается небольшая облачность и дневные +19°С.
В Хмельницком сегодня немного дождливо, будет наблюдаться небольшая облачность. Температура днем достигнет +20°С.
В Ивано-Франковске, Виннице и Черновцах во вторник будет небольшая облачность, днем до +21°С.
В Житомире будет сухо, днем термометры покажут +20°С, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, днем воздух прогреется до +25°С.
В Кропивницком и Симферополе температура днем составит +26°С, будет ясно и безоблачно.
В Полтаве сегодня пройдет сильный ливень, ожидается небольшая облачность и температура воздуха +13...26°С.
В Одессе 31 августа - практически безоблачно, температура днем будет достигать +27°С.
В Херсоне во вторник будет стоять жара до +30°С, ясно и безоблачно.
В Николаеве также будет ясно и безоблачно, днем столбики термометров покажут +29°С.
В Запорожье дневная жара останется в пределах +31°С, будет практически безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +12...24°С, небольшая облачность.
В Харькове - пасмурно, ожидаются дождь с грозой. Температура днем будет не ниже +27°С.
В Днепре установится несколько облачная погода, а температура днем достигнет +28°С.
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1 сентября дождливая погода ожидается на западе, севере и местами в центральной части. На востоке и юге будет сухо. Температура воздуха первого дня осени существенно не будет отличаться от завершающего летнего денька. А вот 2 сентября ощутимо похолодает.
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