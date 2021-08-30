Чем погода удивит в последний день лета

 
Ексклюзивы
1/5
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
Просмотров: 243
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Просмотров: 945
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 927
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 5679
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26 Просмотров: 10719
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 891
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
6 Просмотров: 531
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 657
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1728
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 972
Фото
Все фото
16
5
12
9
6
В Киеве почтили погибших защитников Украины - эксклюзивные фото
В Киеве почтили погибших защитников Украины - эксклюзивные фото
Кличко открыл Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО
Кличко открыл Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО
Чтобы не натворил глупостей - Зеленскому выдвинули требования перед встречей с Байденом
Чтобы не натворил глупостей - Зеленскому выдвинули требования перед встречей с Байденом
Модели лежали в гробу: презентовали коллекцию одежды для похорон
Модели лежали в гробу: презентовали коллекцию одежды для похорон
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
Видео
Все видео
Мужчина в шоке: женщина заманила любимого на стадион для венчания
Мужчина в шоке: женщина заманила любимого на стадион для венчания
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Требовали освобождения пленников Кремля - под ОП прошла акция-перформанс
Требовали освобождения пленников Кремля - под ОП прошла акция-перформанс
28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане
28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане
Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки
Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки
Интервью
1/5
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Просмотров: 531
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 963
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1584
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1215
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1710
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 459
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
понедельник, 30 августа 2021 15:11

Чем погода удивит в последний день лета

  Комментировать

Дожди, которые сегодня будут идти с запада, завтра задержатся на востоке Украины, на северной Сумщине и местами в западных областях.

На остальной территории в течение дня вторника дожди "выпихнет" антициклон, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. На севере, юге и в центре будут солнечные просветления.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Север, юг и центр ждут солнечные прояснения
Север, юг и центр ждут солнечные прояснения

"31 августа для путешествия в теплые края погода для лета - летная. Школьники и студенты готовятся страдать от разлуки с летней беззаботностью и свободой, родители погружаются в дополнительные хлопоты, дороги и тротуары заполняются вдвое, но все уравновешивают красивые цветы вокруг. Дорогое лето! Мы твою пижаму в цветочек и домашние пушистые тапочки с любовно складываем на почетную полочку в шкафу до следующего года", - говорится в сообщении.

На западе ожидается +17...22°С, на севере до +19...24°С, а на востоке, юге и в большинстве центральных областей - +23...28°С.

В Киеве дождь пройдет сегодня вечером и ближайшей ночью. Днем 31 августа погода в столице прояснится. Максимальная температура воздуха будет достигать +23°С.

1 сентября дождливая погода ожидается на западе, севере и местами в центральной части. На востоке и юге будет сухо. Температура воздуха первого дня осени существенно не будет отличаться от завершающего летнего денька. А вот 2 сентября ощутимо похолодает.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  2 сентября ощутимо похолодает
2 сентября ощутимо похолодает

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение

30 августа в Украине потеплеет. Жара в южных и восточных областях будет достигать сегодня +35°С. Местами на западе, севере и в центре страны пройдут грозы. Дожди пройдут в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чем погода удивит в последний день лета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

Кучма создал СНБО

Председатель правительства застрелил жену и себя

Убили президента и премьера

Хотинскую крепость захватили за день

Фани Каплан сделала покушения на Ленина

Самое читаемое
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
 Просмотров: 14194
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
11
 Просмотров: 10566
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
3
 Просмотров: 7326
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
 Просмотров: 5949
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
7
 Просмотров: 5679
Общество
Украинка растрогала письмом Папу Римского и получила от него награду
Украинка растрогала письмом Папу Римского и получила от него награду Просмотров: 126
Стажировка мечты: Carlsberg Ukraine попала в ТОП-10 по версии студентов (PR)
Стажировка мечты: Carlsberg Ukraine попала в ТОП-10 по версии студентов (PR) Просмотров: 81
Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение
Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение Просмотров: 684
Мужчина в шоке: женщина заманила любимого на стадион для венчания
Мужчина в шоке: женщина заманила любимого на стадион для венчания
 Просмотров: 684
Патрульные установили новые камеры на дорогах: адреса
Патрульные установили новые камеры на дорогах: адреса Просмотров: 387
Больше всего комментируют
3
Испытали атомную бомбу
3
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"
3
Посол рассказала о графике Зеленского в США
2
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
2
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
Голосов: 57036
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть