Чем погода удивит в последний день лета

Дожди, которые сегодня будут идти с запада, завтра задержатся на востоке Украины, на северной Сумщине и местами в западных областях.

На остальной территории в течение дня вторника дожди "выпихнет" антициклон, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. На севере, юге и в центре будут солнечные просветления.

Автор: facebook.com/tala.didenko Север, юг и центр ждут солнечные прояснения

"31 августа для путешествия в теплые края погода для лета - летная. Школьники и студенты готовятся страдать от разлуки с летней беззаботностью и свободой, родители погружаются в дополнительные хлопоты, дороги и тротуары заполняются вдвое, но все уравновешивают красивые цветы вокруг. Дорогое лето! Мы твою пижаму в цветочек и домашние пушистые тапочки с любовно складываем на почетную полочку в шкафу до следующего года", - говорится в сообщении.

На западе ожидается +17...22°С, на севере до +19...24°С, а на востоке, юге и в большинстве центральных областей - +23...28°С.

В Киеве дождь пройдет сегодня вечером и ближайшей ночью. Днем 31 августа погода в столице прояснится. Максимальная температура воздуха будет достигать +23°С.

1 сентября дождливая погода ожидается на западе, севере и местами в центральной части. На востоке и юге будет сухо. Температура воздуха первого дня осени существенно не будет отличаться от завершающего летнего денька. А вот 2 сентября ощутимо похолодает.

Автор: facebook.com/tala.didenko 2 сентября ощутимо похолодает

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30 августа в Украине потеплеет. Жара в южных и восточных областях будет достигать сегодня +35°С. Местами на западе, севере и в центре страны пройдут грозы. Дожди пройдут в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.