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понедельник, 30 августа 2021 13:33

Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение

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Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение
Дожди прогнозируют в ряде областей. Фото: pixabay.com

Из-за значительного ухудшения погоды в Украине объявили штормовое предупреждение.

До конца дня и ночью в ряде регионов ожидаются грозы, град и шквалы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"В северных, центральных и южных областях до конца суток 30 августа и ночью 31 августа пройдут грозы. В Киевской, Черниговской и Черкасской областях ожидаются значительные дожди", - говорится в сообщении.

Кое-где возможны град и шквалы 15-20 м/с. Объявили первый уровень опасности, желтый. Есть угроза формирования селевых потоков и оползней. В местах сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока.

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В понедельник, 30 августа, правобережье Украины ожидает дождливая погода. В западную часть страны придет похолодание, на востоке и юге - жара. Временами будет дождливо, местами гроза возможна в столице, температура ночью +15...17°С.

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