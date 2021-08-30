Жара до +35°С и грозы: какой погодой начнется неделя

В Ровно в понедельник будет несколько облачная погода. Фото: pixabay.com

30 августа погода в Украине потеплеет. Жара в южных и восточных областях будет достигать сегодня +35°С. Местами на западе, севере и в центре страны пройдут грозы.

Дожди пройдут в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня пройдет небольшой дождь и будет небольшая облачность. Температура воздуха днем составит +28°С.

Во Львове в понедельник также будет небольшая облачность. Днем до +20°С.

В Луцке ожидается небольшая облачность, но будет сухо. Днем термометры покажут +21°С.

В Ровно в понедельник будет несколько облачная погода, днем температура составит +19°С.

В Тернополе температура 30 августа будет достигать днем +21°С, ожидается небольшая облачность.

В Хмельницком пройдет ливень, будет небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +19°С.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, днем +22°С и небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, днем до +22°С.

В Виннице сегодня пройдет гроза, температура воздуха в пределах +13...21°С, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ожидаются дождь с грозой. Днем воздух прогреется до +24°С, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня также небольшая облачность, днем столбики термометров покажут +28°С.

В Полтаве и Кропивницком жара днем будет стоять до +31°С, небольшая облачность.

В Одессе 30 августа - практически безоблачно, температура днем достигнет отметки +28°С.

В Херсоне в понедельник воздух прогреется до +35°С, небольшая облачность.

В Николаеве тоже будет небольшая облачность, днем до +33°С.

В Запорожье температура днем составит +34°С, будет ясно и безоблачно.

В Сумах потеплеет до +30°С, будет почти безоблачно.

В Харькове - почти безоблачно, дневная температура достигнет +32°С.

В Днепре температура днем составит +33°С, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник также будет ясно и безоблачно, +17...33°С.

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В понедельник, 30 августа, Правобережье Украины ожидает дождливая погода. В западную часть страны придет похолодание, на востоке и юге - жара. Временами будет дождливо, местами гроза возможна в столице, температура ночью +15...17°С.