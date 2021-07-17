На Киев надвигается гроза: где еще ждать непогоды и града

В западных областях пройдут грозы, местами град и шквалы. Фото: pixabay.com

Сегодня в Киеве и области резко ухудшится погода.

В ближайший час и до конца суток 17 июля возможны сильные грозы и шквалы, сообщил Укргидрометцентр.

"18 июля днем в западных областях пройдут грозы, местами град и шквалы 15-20 метров за секунду. На Закарпатье и в Карпатах ожидаются значительные дожди", - говорится в сообщении.

Рекомендации, которых стоит придерживаться во время сильного ветра:

- плотно закройте окна;

- уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- в случае сильного ветра прячьтесь в ближайшем доме или естественном укрытии;

- избегайте пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте авто рядом с ними;

- если вы на улице, держитесь как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.

Во время грозы:

- в лесу стоит спрятаться под невысокими деревьями или в кустах;

- если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться или подложить под себя;

- отключите электроприборы, отсоедините телевизор от антенны, не пользуйтесь мобильным телефоном;

- на открытых участках стоит спуститься в низину, отойти как можно дальше от водоемов, на открытой местности спрятаться в углубление.

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На всех 14 коммунальных пляжах Киева запретили купаться. Из-за чрезмерной жары происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели. Как долго продлится запрет - не указывают. Предприятие дополнительно сообщит об изменении статуса.