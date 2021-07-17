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суббота, 17 июля 2021 15:19

На всех столичных пляжах вывесили красные флаги

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На всех столичных пляжах вывесили красные флаги
Предприятие обещает дополнительно сообщить об изменении статуса. Фото: КГГА

С 17 июля на всех 14 коммунальных пляжах Киева запретили купаться.

Из-за чрезмерной жары происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели, сообщает пресс-служба КП "Плесо". В то же время отдыхать на территории пляжей разрешают.

"С сегодняшнего дня на всех муниципальных пляжах столицы вывешали красные флаги, то есть запрет на купание. Статус установили с профилактической целью. При условии длительной аномальной жары в водных объектах происходит размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Вследствие этого снижается концентрация растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды ухудшается", - говорится в сообщении.

Как долго продлится запрет - не указывают. Предприятие дополнительно сообщит об изменении статуса.

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Ночь на 16 июля в Киеве стала самой теплой за 141 год с начала наблюдений. Это уже третья ночь, устанавливающая "адский" рекорд в Киеве. Температура в ночь на 12 июля не опустилась ниже +22°С. Ночь на 15 июля стала самой теплой с 1881 года.

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