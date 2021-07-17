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суббота, 17 июля 2021 10:16

Часть страны накроют опасные ливни

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В выходные отдельные локальные дожди и грозы ожидаются практически повсюду, кроме южной части Украины.

Возможны короткие, но сильные и опасные ливни, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. На следующей неделе дождей явно станет больше.

"Восточный антициклон длительное время держит Украину в плену жары и не дает прохладному воздуху прорваться", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
 

17-18 июля жара продолжит держаться. Сегодня температура воздуха в течение дня в большинстве областей останется в пределах +30...35°C. В понедельник ощутимое ослабление жары прорвется в западные области. Дольше всего будет печь на востоке и юге, однако и туда на следующей неделе дойдет свежий воздух.

Автор: facebook.com/tala.didenko
 

В Киеве 17-18 июля будет жарко: +32...34°C. Уже возможны отдельные локальные дожди по районам и окрестностям. В понедельник столица почувствует первые признаки смены воздушных масс, днем предполагается +28...30°C. А во вторник придет ослабление жары до +25...28°C.

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В американском штате Калифорния в парке Долина Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на планете. Столбик термометра 11 июля достиг отметки +54°C. Температура асфальта в парке при этом составляла +81,1°C. Ее зафиксировал один из рейнджеров.

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Дата
17
июля

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