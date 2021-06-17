 
Ексклюзивы
1/5
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 666
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 396
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 504
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 945
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 828
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1773
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 918
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 459
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
4 Просмотров: 729
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 711
Фото
Все фото
3
4
9
4
4
Мужчина три дня ездил с примотанной к машине гранатой
Мужчина три дня ездил с примотанной к машине гранатой
В Киеве похитили иностранца
В Киеве похитили иностранца
Показали гигантские толпы возле киевского центра вакцинации
Показали гигантские толпы возле киевского центра вакцинации
В Киеве расцвела удивительная фотолокация: яркие фото
В Киеве расцвела удивительная фотолокация: яркие фото
&quot;Сердце разрывается от увиденного&quot;: неизвестные похитили киевских львов
"Сердце разрывается от увиденного": неизвестные похитили киевских львов
Видео
Все видео
Пробки не для всех: наглый маршрутчик шокировал поведением
Пробки не для всех: наглый маршрутчик шокировал поведением
Бывшего прокурора остановила полиция. Тот устроил "концерт"
Бывшего прокурора остановила полиция. Тот устроил "концерт"
Посреди дороги в Киеве прогуливался нудист
Посреди дороги в Киеве прогуливался нудист
Просят помощи в поиске "ювелирного" вора. Обещают солидное вознаграждение
Просят помощи в поиске "ювелирного" вора. Обещают солидное вознаграждение
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Интервью
1/5
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 216
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 666
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 504
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 2493
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 207
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 июня 2021
Просмотров: 63
Від Полікарпа до Мажора
Якщо мене запитати про головну подію 1988 року, я назву Євро-88. Той чемпіо­нат був особливий. Уперше його повністю показували по телевізору. На ...
четверг, 17 июня 2021 17:55

Мужчина три дня ездил с примотанной к машине гранатой
3

  Комментировать

В Борисполе Киевской области владелец автомобиля и пассажир обнаружили под дном Volkswagen предмет, похожий на гранату Ф-1.

Он был примотан шнуровкой ко дну машины, пишет ТСН.

Фото: "Киев Оперативный"

Мужчины вызвали полицейских. Те совместно со взрывотехниками разминировали транспорт. Гранату отправили на экспертизу, чтобы установить, боевая ли она.

По словам водителя, ездил с этим железом, вероятно, дня три. Все время слышал стук у колеса. Кто ему мог подложить такой опасный "подарок" - не знает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самолет в "Борисполе" под угрозой взрыва. Приехали кинологи и полиция

17 июня Киевом прокатилась волна "минирований". Аноним сообщил о минировании четырех станций метро, Центрального железнодорожного и Южного вокзала, и самолета в аэропорту "Борисполь".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина три дня ездил с примотанной к машине гранатой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

The New York Times написали статью об украинском гимне

Імператріця померла народжуючі 14-ту дитину

Десятки человек погибли в своих авто или возле них

Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36: активисты готовят "сюрприз" под стенами МВД

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 13014
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 4716
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 4590
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 4356
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3366
Новости Киева
Украинцев собираются вакцинировать в ТРЦ
Украинцев собираются вакцинировать в ТРЦ Просмотров: 117
Обыски в Киеве продолжаются. Прокуратура пришла в Киевавтодор
Обыски в Киеве продолжаются. Прокуратура пришла в Киевавтодор Просмотров: 135
Четыре месяца на цепи: пара из Харькова установила рекорд и рассталась
Четыре месяца на цепи: пара из Харькова установила рекорд и рассталась Просмотров: 630
В Киеве похитили иностранца
В Киеве похитили иностранца
4
 Просмотров: 333
Самолет в "Борисполе" под угрозой взрыва. Приехали кинологи и полиция
Самолет в "Борисполе" под угрозой взрыва. Приехали кинологи и полиция Просмотров: 639
Больше всего комментируют
8
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
6
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
2
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
1
Вторую нитку "Северного потока-2" можно остановить
1
В Офисе президента призвали разделять митинги в поддержку УПЦ и политические акции
Голосов: 6812
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть