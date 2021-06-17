Мужчина три дня ездил с примотанной к машине гранатой

В Борисполе Киевской области владелец автомобиля и пассажир обнаружили под дном Volkswagen предмет, похожий на гранату Ф-1.

Он был примотан шнуровкой ко дну машины, пишет ТСН.

Фото: "Киев Оперативный"

Мужчины вызвали полицейских. Те совместно со взрывотехниками разминировали транспорт. Гранату отправили на экспертизу, чтобы установить, боевая ли она.

По словам водителя, ездил с этим железом, вероятно, дня три. Все время слышал стук у колеса. Кто ему мог подложить такой опасный "подарок" - не знает.

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17 июня Киевом прокатилась волна "минирований". Аноним сообщил о минировании четырех станций метро, Центрального железнодорожного и Южного вокзала, и самолета в аэропорту "Борисполь".