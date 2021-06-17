В Киеве заминировали ряд стратегических объектов

На станции Крещатик опасных предметов не обнаружили, ее открыли. Закрыли на вход и выход станцию метро Золотые ворота. Фото: pixabay.com

В четверг, 17 июня, сообщили о минировании столичной станции метро Крещатик.

Станцию ​​и пересадку закрыли на вход и выход, информирует пресс-служба КГГА.

"Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

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Работу Центрального и Южного вокзалов Киева также ограничили из-за сообщения о минировании. Но поезда курсируют по графику, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к неудобствам", - информирует перевозчик.

Станцию Крещатик и пересадочный узел осмотрели. Взрывоопасных предметов не обнаружили. Станция работает в обычном режиме.

"Станция Золотые ворота и узел пересадки закрыт на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании", - говорится в сообщении.

19 сентября 2019-го уроженец Крыма Алексей Белько заявил, что заминировал мост Метро. Это на несколько часов заблокировало движение. Во время переговоров с правоохранителями он требовал встречи со своей девушкой.