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среда, 16 июня 2021 17:16

Еще одну станцию киевского метро оборудуют лифтом

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Еще одну станцию киевского метро оборудуют лифтом
В Киеве в метро будут устанавливать лифты. Фото: Виктория Гребень, "Вечерний Киев"

Станции метро столицы оборудуют лифтами и пандусами для облегчения передвижений людей с ограниченными возможностями.

Об этом сообщил генеральный директор Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

Сейчас из 52 станций метро лишь 14 оснащены пандусами. Лифт есть только на станции Святошин. Следующий подъемник планируют установить на станции ​​Нивки, заявил чиновник.

Он добавил, что недавно завершились ремонтные работы на станциях Сырец, Лукьяновская и Шулявская. Теперь они оборудованы тактильными полосами, навигацией, маневровыми схемам, широкими дверями и турникетами для малоподвижных людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве станцию метро сделали доступной для маломобильных групп населения

Депутат Киевсовета от фракции "Голос" Тарас Козак предложил повысить стоимость проезда в метро для иногородних, а для киевлян установить льготы.

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