Проезд в Киеве может подорожать только для приезжих

Стоимость проезда в метро Киева пока составляет 8 грн. Фото: УНИАН

Депутат Киевсовета от фракции "Голос" Тарас Козак предложил повысить стоимость проезда в метро для иногородних, а для киевлян установить льготы.

Бюджетная комиссия рассматривает такой вариант, пишет "Вечерний Киев".

"Учитывая то, что подземкой пользуется большое количество приезжих, целесообразно было бы для них сделать выше стоимость билета. А для киевлян посредством картой киевлянина установить определенные льготы. Также предоставлять их людям, которые постоянно работают в Киеве и, соответственно, наполняют бюджет города", - отметил Козак.

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Он добавил, что Бюджетная комиссия Киевсовета вскоре предложит взвешенные решения. По мнению Козака есть и компромиссный вариант, который позволит не повышать тарифы на проезд в общественном транспорте столицы.

"Кабмин и парламент должны решить вопрос компенсации местным бюджетам проезда льготников. Соответствующее обращение к центральной власти Киевсовет принял на прошлом пленарном заседании. Если нас услышат, то стоимость проезда в метро подниматься не будет", - резюмировал чиновник.

Городская власть не планирует повышать стоимость проезда в общественном транспорте Киева до 20-25 грн. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко. Он заверил, что без экономического обоснования город и вовсе не будет поднимать тариф.