Мощный ливень в Киеве подтопил BMW

Мощный ливень в Киеве 31 мая превратил ул. Стеценко в реку, в которой застрял автомобиль.
Об этом в Telegram информирует сообщество dtp.kiev.ua.
"Коммунальные службы разводят руками и достают из лужи утерянные номера автомобилей", - говорится в посте.
Отмечается, что владельцу BMW пришлось вызвать эвакуатор, чтобы транспортировать авто.
Чтобы судьба водителя не постигла других участников дорожного движения, полиция частично перекрыла проезд по улице.
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В Киеве на ул. Александра Архипенко, 5 неизвестные побили припаркованные машины. У одного из автомобилей в лобовом стекле торчало мусорное ведро, другую иномарку забросали мусором.
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