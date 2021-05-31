Мощный ливень в Киеве подтопил BMW

Мощный ливень в Киеве 31 мая превратил ул. Стеценко в реку, в которой застрял автомобиль.

Об этом в Telegram информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua В Киеве посреди улицы "утонуло" авто

"Коммунальные службы разводят руками и достают из лужи утерянные номера автомобилей", - говорится в посте.

Отмечается, что владельцу BMW пришлось вызвать эвакуатор, чтобы транспортировать авто.

Чтобы судьба водителя не постигла других участников дорожного движения, полиция частично перекрыла проезд по улице.

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В Киеве на ул. Александра Архипенко, 5 неизвестные побили припаркованные машины. У одного из автомобилей в лобовом стекле торчало мусорное ведро, другую иномарку забросали мусором.