Ливень превратил центр города на реку: туда хлынули пернатые "жильцы"

Утки облюбовали большую лужу в центре Обухова. Фото: скриншот с видео

В Обухове Киевской области после обильных и продолжительных осадков местная аллея превратилась в реку, в которой поселились утки. Пришло их туда достаточно много.

Соответствующее видео в Facebook обнародовала Наталья Забарная.

Из-за ливней дорога на аллее полностью покрылась водою. На кадрах видно, что пернатые спокойно плавали между фонарями и купались в облюбованной лужи.

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После обеда в Киеве 19 мая ухудшились погодные условия. Большинство районов столицы накрыл ливень. Кое-где падал град размером с горох.