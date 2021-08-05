Куски бетона летят на дорогу: еще один столичный мост "устал"

Что стало причиной обвала, неизвестно. Фото: скриншот с видео

В Киеве на путепроводе возле станции метро Осокорки осыпается бетон.

Соответствующее видео распространил Kievmap в Telegram.

"Рухнула часть путепровода на Осокорках. В сторону Южного моста", - говорится в описании видео.

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Что стало причиной разрушений моста над просп. Николая Бажана, неизвестно.

На кадрах видно, что на проезжей части дороги лежат куски бетона. На нижней части путепровода виднеется ржавая арматура.

В Киеве зафиксировали аварийное состояние одной из опор на эстакаде Южного моста. Там осыпался бетон и видно арматуру.