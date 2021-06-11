Страшная опора Южного моста напугала киевлян

В Киевавтодоре говорят не паниковать, ведь ничего не упало. Фото: скриншот с видео

В Киеве зафиксировали аварийное состояние одной из опор на эстакаде Южного моста. Там осыпался бетон и видно арматуру.

Видео распространил "Киев Оперативный" в Facebook.

"Вполне себе нормальные опоры путепровода и Южного моста. Арматура почти не видно. Так, единичные "рыжики" и все", - говорится в описании видео.

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В Киевавтодоре уверяют, что опасения киевлян преждевременны - опора не обвалилась, как и эстакада.

"Состояние этой опоры, как и всей эстакады контролируют сотрудники КП "Киевавтодормост". Ситуация возникала из-за старых деформационных швов - часть из них уже заменили. Этим летом начинается новый этап замены деформационных швов. В рамках работ отремонтируют и усилят опоры эстакады", - сообщили дорожники для "Сегодня".

Напомним, в эти выходные на Северном мосту Киева ограничат движение транспорта из-за текущего ремонта покрытия.