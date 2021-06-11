Перекрывают важный мост Киева

В эти выходные на Северном мосту Киева ограничат движение транспорта. Причина - текущий ремонт покрытия.
Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.
Дорожники уточнили, что ограничение движения будет с 09:00 до 23:00 13 июня.
"Работы выполнят в течение воскресенья, чтобы меньше влиять на трафик. Работать будут в направлении просп. Степана Бандеры. Во время ремонта движение на мосту будет частично ограничено", - говорится в сообщении.
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Напомним, 11-12 июня на Софийской пл. Киева состоится 17-й ежегодный фестиваль "Французская весна в Украине". В связи с этим перекроют движение транспорта.
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