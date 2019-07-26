Крещение Руси-Украины: где в столице перекроют дороги

Перекроют улицы в центре Киева. Фото: "Единство"

В годовщину Крещения Киевской Руси 27-28 июля в Киеве перекроют улицы.

"В рамках празднования 1031-летия Крещения Руси-Украины, в 15 тысяч верующих, которые прибудут завтра в столицу из разных регионов Украины, пройдут по центральным улицам города. С целью надлежащего обеспечения безопасности гостей и жителей Киева будут усилены меры безопасности", - сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

27 июля с 06.00 до 16.30 ограничат движение транспорта на ул. Трехсвятительской от площади Михайловской до Европейской, ул. Крещатик от ул. Михайловской до Европейской площади, Владимирском спуске от Почтовой площади до Европейской площади, Парковой дороге от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского, ул. Михаила Грушевского, ул. Ивана Мазепы от Арсенальной площади до площади Славы, ул. Лаврской от площади Славы до ул. Цитадельной.

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28 июля с 11.00 до 13.30 перекроют проезд Владимирским проездом на отрезке от Софийской площади к Михайловской площади.

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