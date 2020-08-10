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понедельник, 10 августа 2020 11:06

Кличко отчитался о ситуации с коронавирусом в столице

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Кличко отчитался о ситуации с коронавирусом в столице
Виталий Кличко рассказал о ситуации с Covid-19 в Киеве. Фото: championat.com

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 66 новых больных кронавирусом. Всего в столице 9564 подтвержденных случая Covid-19.

"За вчера заболели 40 женщин в возрасте от 19 до 81 лет, 23 мужчины от 22 до 78 лет, 2 девочки - 2 и 15 лет, и 4-летний мальчик. В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14, в Дарницком - 10 и 9 случаев в Деснянском районе.

За последние сутки в Украине обнаружили 1008 новых больных коронавирусом. Всего на утро 10 августа в стране 81 957 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Болезнь унесла жизни 1922 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 25 летальных случаев. Побороть коронавирус смогли уже 44 359 человек. Из них 387 - за последние сутки.

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