Какова ситуация с коронавирусом после выходных

С начала эпидемии в Украине 81, 9 тыс. человек заболели Covid-19. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки в Украине обнаружили 1008 новых больных коронавирус.

Всего на утро 10 августа в стране 81 957 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Болезнь унесла жизни 1922 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 25 летальных случаев.

Побороть коронавирус смогли уже 44 359 человек. Из них 387 - за последние сутки, сообщает Минздрав.

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Ситуация по областях:

Винницкая область - 2985 случаев;

Волынская область - 4327 случаев;

Днепропетровская область - 1571 случай;

Донецкая область - 976 случаев;

Житомирская область - 2154 случая;

Закарпатская область - 5809 случаев;

Запорожская область - 953 случая;

Ивано-Франковская область - 5797 случаев;

Кировоградская область - 724 случая;

г. Киев - 9564 случая;

Киевская область - 4197 случаев;

Львовская область - 10 981 случай;

Луганская область - 155 случаев;

Николаевская область - 716 случаев;

Одесская область - 4230 случаев;

Полтавская область - 497 случаев;

Ровенская область - 6923 случая;

Сумская область - 699 случаев;

Тернопольская область - 3324 случая;

Харьковская область - 4901 случай;

Херсонская область - 269 случаев;

Хмельницкая область - 1368 случаев;

Черновицкая область - 6777 случаев;

Черкасская область - 1036 случаев;

Черниговская область - 1024 случая.

Правительство приказало создать эффективную систему отслеживания контактов людей с Covid-19. МЗ, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны заняться эпидемиологическими расследованиями и жестким контролем за самоизоляцией.