Какова ситуация с коронавирусом после выходных

За последние сутки в Украине обнаружили 1008 новых больных коронавирус.
Всего на утро 10 августа в стране 81 957 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.
Болезнь унесла жизни 1922 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 25 летальных случаев.
Побороть коронавирус смогли уже 44 359 человек. Из них 387 - за последние сутки, сообщает Минздрав.
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Ситуация по областях:
Винницкая область - 2985 случаев;
Волынская область - 4327 случаев;
Днепропетровская область - 1571 случай;
Донецкая область - 976 случаев;
Житомирская область - 2154 случая;
Закарпатская область - 5809 случаев;
Запорожская область - 953 случая;
Ивано-Франковская область - 5797 случаев;
Кировоградская область - 724 случая;
г. Киев - 9564 случая;
Киевская область - 4197 случаев;
Львовская область - 10 981 случай;
Луганская область - 155 случаев;
Николаевская область - 716 случаев;
Одесская область - 4230 случаев;
Полтавская область - 497 случаев;
Ровенская область - 6923 случая;
Сумская область - 699 случаев;
Тернопольская область - 3324 случая;
Харьковская область - 4901 случай;
Херсонская область - 269 случаев;
Хмельницкая область - 1368 случаев;
Черновицкая область - 6777 случаев;
Черкасская область - 1036 случаев;
Черниговская область - 1024 случая.
Правительство приказало создать эффективную систему отслеживания контактов людей с Covid-19. МЗ, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны заняться эпидемиологическими расследованиями и жестким контролем за самоизоляцией.
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