В Киеве в пекарне зафиксировали вспышку коронавируса

На столичном предприятии обнаружили больных Covid-19. Фото: Киевхлеб

В Киеве из-за вспышки Covіd-19 закрыли на карантин цех-пекарню предприятия "Киевхлеб". Из 77 работников пекарни №8 инфицировались 37 человек.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"О том, как распространяется болезнь и где в Киеве зафиксировали новые вспышки вируса. В частности, на предприятии "Киевхлеб". Сначала 3 работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них Covіd-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив - 77 работников. 37 человек оказались инфицированными", - сказал Кличко.

Сейчас в цехе осуществляют усиленную дезинфекцию, все больные и контактные лица находятся в самоизоляции. Также в Соломенском районе заболел 1 из специалистов районного Управления образования.

"На сегодня установили 62 человека, с которыми контактировал больной. У 3 из них - подозрение на коронавирус", - сообщил Кличко.

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Общежитие Института специальной связи и защиты информации Киевского политехнического института имени Сикорского закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.