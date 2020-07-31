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пятница, 31 июля 2020 14:33

Общежитие КПИ закрыли на карантин: причины

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Общежитие КПИ закрыли на карантин: причины
Общежитие КПИ закрыли из-за вспышки коронавируса. Фото: pixabay.com

Общежитие Института специальной связи и защиты информации "Киевского политехнического института имени Сикорского" закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

По состоянию на 31 июля, заболели 133 курсанта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Как вы знаете, на днях в столице зафиксировали большую вспышку заболевания в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского". Сейчас в общежитии заболели 133 курсанта. Из них в больницы столицы госпитализировали 10 курсантов, а также одного преподавателя. Другие курсанты лечатся в общежитии под контролем", - отметил городской глава.

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О первых 52 заболевших курсантах КПИ стало известно 26 июля, 4 из них доставили в больницу, остальные лечились амбулаторно. 28 июля количество инфицированных увеличилось на 81 студента. Сейчас общежитие Института специальной связи и защиты информации закрыто на карантин.

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Дата
31
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