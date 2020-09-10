Кличко отчитался о ситуации с Covid-19: цифры неутешительные

Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. Фото: pixabay.com

Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 298 человек. 4 больных умерли, 92 выздоровели.

"Заболели 155 женщин от 21 до 84 лет, 123 мужчины от 18 до 84 лет, 9 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 2 лет до 16. Также среди больных 11 медиков", - сообщил мэр города Виталий Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вспышка Covid-19: сообщили, сколько учеников Киевщины учатся дистанционно

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 59, Днепровском - 45, Оболонском - 36 случаев. В больницы столицы попал за прошедшие сутки 51 пациент. Другие - в самоизоляции, под контролем врачей.

Всего в столице уже 16 119 подтвержденных случаев заболевания. Преодолели болезнь 5002 человека, 254 умерли.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили Covid-19 у 2582 человек 44 умерли от осложнений, 1174 пациентов выздоровели. В целом по стране, по состоянию на 10 сентября, коронавирусное заболевание обнаружили у 145 612 человек, из которых выздоровели 65 877, а 3023 умерли.