Covid-19 не утихает: новых заболевшие і умершие

В Украине обнаружили 2582 новых заболеваний коронавирус.Фото: Pixabay

За прошедшие сутки в Украине обнаружили Covid-19 в 2582 человек 44 умерли от осложнений, 1174 пациенты выздоровели.

В целом по стране по состоянию на 10 сентября Коронавирусная заболевания обнаружили в 145 612 человек, из которых выздоровели 65877, а 3023 умерли.

76712 человек продолжают лечиться от COVID-19.

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Состояние заболеваний на коронавирус в областях:

Винницкая область - 4606 случаев;

Волынская область - 6092 случая;

Днепропетровская область - 3012 случаев;

Донецкая область - 1852 случая;

Житомирская область - 3938 случаев;

Закарпатская область - 8359 случаев;

Запорожская область - 2081 случай;

Ивано-Франковская область - 10802 случаи;

Кировоградская область - 874 случая;

м. Киев - 16119 случаев;

Киевская область - 6554 случая;

Львовская область - 16452 случаи;

Луганская область - 503 случая;

Николаевская область - 1766 случаев;

Одесская область - 8874 случая;

Полтавская область - 1069 случаев;

Ровенская область - 10073 случаи;

Сумская область - 2187 случаев;

Тернопольская область - 8075 случаев;

Харьковская область - 11832 случаи;

Херсонская область - 558 случаев;

Хмельницкая область - 3497 случаев;

Черновицкая область - 11715 случаев;

Черкасская область - 2177 случаев;

Черниговская область - 2545 случаев.

Из-за ухудшения ситуации с коронавируса в Украине красную зону расширили. Новое зонирование начало действовать с 7 сентября.