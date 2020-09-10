Covid-19 не утихает: новых заболевшие і умершие

За прошедшие сутки в Украине обнаружили Covid-19 в 2582 человек 44 умерли от осложнений, 1174 пациенты выздоровели.
В целом по стране по состоянию на 10 сентября Коронавирусная заболевания обнаружили в 145 612 человек, из которых выздоровели 65877, а 3023 умерли.
76712 человек продолжают лечиться от COVID-19.
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Состояние заболеваний на коронавирус в областях:
Винницкая область - 4606 случаев;
Волынская область - 6092 случая;
Днепропетровская область - 3012 случаев;
Донецкая область - 1852 случая;
Житомирская область - 3938 случаев;
Закарпатская область - 8359 случаев;
Запорожская область - 2081 случай;
Ивано-Франковская область - 10802 случаи;
Кировоградская область - 874 случая;
м. Киев - 16119 случаев;
Киевская область - 6554 случая;
Львовская область - 16452 случаи;
Луганская область - 503 случая;
Николаевская область - 1766 случаев;
Одесская область - 8874 случая;
Полтавская область - 1069 случаев;
Ровенская область - 10073 случаи;
Сумская область - 2187 случаев;
Тернопольская область - 8075 случаев;
Харьковская область - 11832 случаи;
Херсонская область - 558 случаев;
Хмельницкая область - 3497 случаев;
Черновицкая область - 11715 случаев;
Черкасская область - 2177 случаев;
Черниговская область - 2545 случаев.
Из-за ухудшения ситуации с коронавируса в Украине красную зону расширили. Новое зонирование начало действовать с 7 сентября.
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