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среда, 23 июня 2021 13:57

"Кинул" не он, а его: блогер Волошин сделал заявление после скандального видео

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&quot;Кинул&quot; не он, а его: блогер Волошин сделал заявление после скандального видео
Александр Волошин - известный в TikTok и Instagram блогер. Его видео очень популярны среди девушек-подростков. Встречается с блогершой Анной Тринчер. Фото: скриншот с видео

Акция с дарением iPhone, организованная блогером-миллионником Александром Волошиным, якобы была постановкой.

Об этом заявил сам блогер, пишет Obozrevatel.

По словам Волошина, мать и девочка на видео - актеры. Они были предупреждены о том, что iPhone нужно отдать.

"Мать и дочь - это актеры. Внимательно посмотрите видео и увидите реакцию девочки, не было на самом деле никакой грусти, обиды, слез", - написал блогер в Telegram.

Волошин уверяет, что с идеей подарить смартфон фолловеру ему помог друг, который его и подставил. Товарищ якобы сам нашел актеров на роль маленькой поклонницы и ее мамы и "твердо настаивал именно на этих кандидатах". Затем их "перекупил".

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"Мамочка прекрасно знает, как можно задеть и затригерить большинство людей. Просто скажи, что ребенок расстроен, ее предал любимый блогер, хотя она видела меня впервые, и нажми на жалость", - считает парень.

Блогер не ожидал, что женщина с ребенком начнут "сопротивляться" на просьбе вернуть телефон. Объясняет: стал настаивать, поскольку "подарил" ребенку собственный iPhone.

"В коробке был мой личный телефон со всеми моими данными о бизнесе, моим контентом, наработками и так дальше", - уверяет Волошин.

Скандальную "акцию" Волошин устроил в Киеве. Он решил "подарить" новый iPhone 11 одному из поклонников. Блогер ходил по центру столицы и спрашивал у прохожих, подписаны ли они на его TikTok. Первой сказала "да" маленькая девочка, которая гуляла с матерью. Волошин вручил ребенку смартфон стоимостью 20 тыс. грн. Как только камера выключилась, попросил вернуть гаджет. Мать девочки записала все на видео. Блогер сначала просил отдать телефон, мол, это реквизит, объяснял все розыгрышем, предлагал за его возвращение 2 тыс. грн. А впоследствии стал вырывать iPhone из рук. Многие пользователи считают видео с Волошиным обычной постановкой ради "хайпа".

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