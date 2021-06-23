Блогер Волошин может загреметь в тюрьму после выходки с iPhone

Блогер Александр Волошин может сесть в тюрьму. Фото: скриншот с видео

Блогер-миллионник Александр Волошин, который оскандалился с "подаренным" iPhone, может получить немалый штраф или реальный тюремный срок.

Об этом рассказал юрист, пишет "РБК-Украина".

Согласно Гражданскому кодексу Украины, во время "акции" Волошина произошло "дарения".

Речь идет о том, что договор дарения движимых вещей, имеющих особую ценность, заключается в письменной форме. Передача такой вещи по устному договору является правомерной, если суд не установит, что одаряемый завладел ею незаконно.

Согласно иной статье, право собственности одаряемого на дар возникает с момента его принятия.

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"Иными словами, если блогер при матери подарил ребенку смартфон, то можно сказать, что состоялся устный договор дарения, мать согласовала сделку. А вот дальше - интереснее. Когда Волошин вырвал из рук девочки подаренный им же iPhone - это уже грабеж, поскольку право собственности на дар произошло, соответственно права на гаджет перешли к ребенку", - рассказал юрист.

Грабеж карается штрафом от 2 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 120 до 240 ч. Возможны исправительные работы до двух лет, или арест до шести месяцев, или лишение свободы до четырех лет.

Мать девочки может написать заявление в полицию. И уже в суде блогер должен будет доказывать, что не дарил iPhone. Сделать это будет крайне трудно, ведь есть свидетели и даже видео.

Скандальную "акцию" Волошин устроил в Киеве. Он решил "подарить" новый iPhone 11 одному из своих поклонников. Блогер ходил по центру столицы и спрашивал у прохожих, подписаны ли они на его TikTok. Первой сказала "да" маленькая девочка, которая гуляла с матерью. Волошин вручил ребенку смартфон стоимостью 20 тыс. грн. Как только камера выключилась, попросил вернуть гаджет. Мать девочки записала все на видео. Блогер сначала просил отдать телефон, мол, это реквизит, объяснял все розыгрышем, предлагал за его возвращение 2 тыс. грн. А впоследствии стал вырывать iPhone из рук. Многие пользователи считают видео с Волошиным обычной постановкой ради "хайпа".