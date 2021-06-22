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вторник, 22 июня 2021 17:28

Блогер Волошин "кинул" поклонницу и исчез: полное видео позорной "акции"

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Блогер Волошин &quot;кинул&quot; поклонницу и исчез: полное видео позорной &quot;акции&quot;
Александр Волошин - известный в TikTok и Instagram блогер. Его видео очень популярны среди девушек-подростков. Встречается с блогершой Анной Тринчер. Фото: скриншот с видео

Блогер-миллионник Александр Волошин после резонансной истории с "подаренным" iPhone 11 перестал выходить на связь.

Об этом рассказала его девушка, не менее известная блогерша Анна Тринчер, пишет "РБК-Украина".

Она утверждает, что после инцидента ее стали забрасывать тонной негативных сообщений. Тринчер попросила прекратить его "бомбить", поскольку не знает, как это все получилось.

"Я уверена, что Саша не глуп, и такого не могло произойти. Я все равно буду на его стороне, буду его поддерживать, что бы ни случилось", - сказала она.

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Аккаунты в TikTok и Instagram Волошина, где у него суммарно 2,6 млн подписчиков, заблокировали.

"Мой аккаунт заблокировали. Закрыл профиль от неадекватов. Разбираюсь в ситуации в stories, сегодня разоблачения", - написал блогер на якобы новом аккаунте в Instagram.

Также в сети появилось полное видео инцидента.

Скандальную "акцию" Волошин устроил в Киеве. Он решил "подарить" новый iPhone 11 одному из своих поклонников. Блогер ходил по центру столицы и спрашивал у прохожих, подписаны ли они на его TikTok. Первой сказала "да" маленькая девочка, которая гуляла с матерью. Волошин вручил ребенку смартфон стоимостью 20 тыс. грн. Как только камера выключилась, попросил вернуть гаджет. Мать девочки записала все на видео. Блогер сначала просил отдать телефон, мол, это реквизит, объяснял все розыгрышем, предлагал за его возвращение 2 тыс. грн. А впоследствии стал вырывать iPhone из рук. Многие пользователи считают видео с Волошиным обычной постановкой ради "хайпа".

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