Киевские школьники получат "хитрые" электронные билеты

Родители смогут отследить перемещение детей-школьников. Фото: 112

Киевские школьники смогут получать ученические электронные билеты для льготного проезда в общественном транспорте.

По этим билетам родители смогут отследить перемещение детей, сообщили в департаменте образования и науки Киевской городской госадминистрации.

Отслеживать перемещения ребенка можно будет в личном кабинете киевлянина благодаря специальному транспортному приложению.

Для получения ученического билета родители или лица, их заменяющие, должны зарегистрироваться на Портале предоставления электронных услуг, используя Квалифицированную электронную подпись (КЭП, ЭЦП) или BankID для подтверждения своих данных.

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Чтобы подать заявку на получение билета, надо в личном кабинете киевлянина внести данные своего ребенка, заполнив соответствующие поля формы и добавить фото ребенка.

"Сейчас услуга предоставляется в тестовом режиме. Пользователи смогут заказать электронный ученический билет с начала 2019-2020 учебного года", — говорится в сообщении.

Услуга электронного билета предоставляется за счет городского бюджета.