Киев покрыл лед - не работают троллейбусы, тяжело ходить по тротуарам

Фото: Gazeta.ua

Сегодня Киев сковал сильный гололед.

Люди в соцсетях жалуются на невозможность ходить по тротуарам. Фотографируют лед на растениях и предметах.

Лед покрыл провода. Поэтому не работали троллейбусы.

Из-за ненастья упали несколько деревьев в столице.

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Патрульная полиция Киева призывает водителей и пешеходов быть осторожными.

В столице ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, передает Укргидрометцентр. Водителей просят быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.