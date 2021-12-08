Киев покрыл лед - не работают троллейбусы, тяжело ходить по тротуарам

Сегодня Киев сковал сильный гололед.
Люди в соцсетях жалуются на невозможность ходить по тротуарам. Фотографируют лед на растениях и предметах.
Лед покрыл провода. Поэтому не работали троллейбусы.
Из-за ненастья упали несколько деревьев в столице.
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Патрульная полиция Киева призывает водителей и пешеходов быть осторожными.
В столице ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, передает Укргидрометцентр.
Водителей просят быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.
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