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вторник, 07 декабря 2021 12:20

Циклон принесет в Украину мокрый снег и ледяные дожди

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В среду холоднее всего будет в западной части Украины.

Ночью там ожидается -5...9°C, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Днем до -1...5°C.

"Циклон на юге и его атмосферные фронты обусловят 8 декабря некомфортную влажную погоду с дождем, мокрым снегом и ледяным дождем. Это не просто некомфортно, но и опасно для дорог и тротуаров. Мокрый снег будет налипать на деревьях и проводах, что также является определенной угрозой. Где будет холоднее - гололед", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  В среду самой холодной будет западная часть Украины
В среду самой холодной будет западная часть Украины

На севере, в Винницкой области ночью 0...-4°C, днем около нуля, на Киевщине и в Житомирской области -1...3°C. В большинстве центральных областей ночью около нуля, днем +2...5°C, в Днепре с районами до +6°C. На востоке ночью +2...6°C, днем +4...11°C. На юге ночью +4...7°C, а днем +5...13°C.

Осадков избегут восточная часть Украины, Запорожье, Крым и Днепропетровская область, а также Волынь.

В Киеве завтра-дождь и мокрый снег, вероятны налипание мокрого снега, гололедица, ледяной дождь. Ожидается северо-восточный порывистый ветер. Ночью и днем -1...4°C.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Ожидается северо-восточный порывистый ветер.
Ожидается северо-восточный порывистый ветер.

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Вторник 7 декабря в Киеве будет облачным и влажным - мокрый снег будет переходить в дождь. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +1…3°C.

10 декабря в столице без осадков. Температура ночью -1...6°C, днем ​​0...+5°C. 11 декабря ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Температура ночью от +3°C до -2°C, днем ​​0...+5°C.

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Дата
07
декабря

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