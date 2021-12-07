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вторник, 07 декабря 2021 09:50

В Украине объявили штормовое предупреждение

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В Украине объявили штормовое предупреждение
В большинстве областей туман, видимость 200-500 м. Фото: pixabay.com

7 декабря в большинстве областей Украины наблюдают туман, в западной части на дорогах гололедица.

Водителей призвали по возможности не садиться за руль, сообщила пресс-служба ДСНС. Объявили первый уровень опасности, желтый.

"Утром видимость на дорогах составит 200-500 метров. Туманы ожидаются в Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой, Запорожской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане:

- снизить скорость движения;
- избегать резких маневров по дороге;
- держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом.

В Карпатах 7 декабря синоптики также объявили штормовое предупреждение. Ожидается снеголавинная опасность.

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Вторник 7 декабря в Киеве будет облачным и влажным - мокрый снег будет переходить в дождь. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +1…3°C.

10 декабря в столице без осадков. Температура ночью -1...6℃, днем ​​0...+5℃. 11 декабря ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Температура ночью от +3℃ до -2℃, днем ​​0...+5℃.

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Дата
07
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