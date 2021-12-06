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понедельник, 06 декабря 2021 13:27

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение

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Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение
На Киев надвигается шторм. Фото: pixabay.com

В Киеве 6 и 7 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение.

Ожидается туман, сообщила пресс-служба КГГА.

"В ближайший час, с сохранением до конца суток 6 декабря и ночью, а также утром 7 декабря в Киеве ожидается туман. Видимость 200-500 м. Первый уровень опасности желтый", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

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Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане:

- снизить скорость движения;
- избегать резких маневров по дороге;
- держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом.

Кроме того, 6-7 декабря на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей, в среднегорье Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность – второй уровень опасности.

6 декабря в большинстве областей Украины ожидается мокрый снег и дождь. Сухо будет только на востоке страны, а в южных регионах потеплеет до +11°С. Западные области будут засыпать мокрый снег, а в Закарпатье, кроме мокрого снега, следует ожидать еще и дождя.

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Дата
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