Больной бешенством котенок набросился на собаку и его владелицу

Вскоре потерпевшая нашла животное мертвым. Фото: pixabay.com

Во вторник, 29 декабря, в Дарницком районе столицы больной бешенством котенок покусал собаку. При попытке отогнать его, котенок набросились и на владелицу собаки.

В течение двух недель женщина подкармливала беспризорною кошку и ее котенок на территории своей дачи, где держит собаку, сообщила Госпродпотребслужба Киева.

"В период с 29 по 31 декабря котенок находился на территории дачного участка, ухудшение аппетита и проявление свойственного поведения не отмечалось", - говорится в сообщении.

Когда потерпевшая обнаружила котенка мертвым, в тот же день обратилась за получением антирабической помощи в травмпункт. Исследование подтвердило бешенство у животного.

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В Тернопольской области на 80-летнюю женщину напал бешеный кот. Он укусил ее за руку и поцарапал. Ее забрали в больницу, а четвероногого заперли в сарае, где он и умер.