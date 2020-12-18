Женщину покусал бешеный кот

Ее забрали в больницу, а четвероногого заперли в сарае, где он и умер Фото: kremen.today

В Тернопольской области на 80-летнюю женщину напал бешеный кот. Он укусил ее за руку и сильно поцарапал. Ее забрали в больницу, а четвероногого заперли в сарае, где он и умер.

Инцидент произошел в селе Белозерка Лановецкого района, пишет Сегодня. Пострадавшая Екатерина живет сама и во двор практически не выходит. Кота в дом женщина впускала через окно. Но однажды Рыжик набросился на хозяйку прямо на подоконнике. Он укусил ее за руку и сильно поцарапал.

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Женщине внезапно стало плохо и ее сразу повезли в больницу. Специалисты обследовали труп кота и результаты экспертизы подтвердили бешенство. После этого местные чиновники срочно созвали комиссию, на которой приняли решение о введении карантина в нескольких селах, чтобы остановить распространение бешенства.

По словам заместителя председателя Лановецкой райгосадминистрации Татьяны Важельськой, комиссия обяжет провести переучет поголовья, проанализировать, что есть в домашнем хозяйстве.

"Ветеринарной больницы поручено провести вакцинацию", - сообщила Татьяна Важельська.

Этот случай нападения животных с бешенством на жителей Тернопольской области - не единственный за последнее время.

3 сентября 8-летний мальчик из города Яворов Львовской области попал в больницу с подозрением на бешенство. На улице его поцарапал кот.