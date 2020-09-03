На 8-летнего ребенка набросился кот Фото: 24tv.ua

3 сентября 8-летний мальчик из города Яворов Львовской области попал в больницу с подозрением на бешенство. На улице его поцарапал кот. Об этом сообщает ZAXID.NET.

По словам родителей пострадавшего мальчика, кот набросился на него на улице. Они не знают, это домашнее животное или бродячее.

Родители обратились к дежурному врачу. Мальчика осмотрел хирург, обработал рану и ему назначили препараты от бешенства.

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"Мальчик получил 2 дозы препарата, на вторую дозу есть реакция. У него поднялась температура, было плохое самочувствие, болели руки, ноги. Хочу отметить, что у ребенка еще не диагностировано бешенство, есть только подозрение. Сегодня его госпитализировали в Пустомытовскую районную больницу" , - сообщила и. о. районного педиатра Татьяна Гунькало.

По словам и. о. начмеда Пустомытовской районной больницы Натальи Максим, у мальчика есть подозрение на бешенство. Ребенок в реанимации.

На Ровенщине бешеный кот покусал 6-летнюю девочку. Её госпитализировали в районную больницу.