Апартаменты, построенные на гараже: в Киеве заметили странное здание

На столичном Виноградаре по ул. Косенко, на гараже возвели несколько этажей и деревянный дом. Этой конструкции не менее 5 лет.

Обратили внимание на здание после публикации его фотографии Игорем Дуниным, сообщила ТСН.





Автор: Facebook Vitaliy Dudin 4-этажное здание на Виноградаре

Гараж с надстроенным 2-м этажом и подвальным помещением принадлежит охотнику Алексею. Мужчина уверяет, что именно он является владельцем и все разрешительные документы имеет. Интерьер здания соответствующий - оформленный в стиле охотничьего дома, на стенах висят рога и картина Шишкина.

На третьем этаже - надстройка с пластиковым балконом, на четвертом - апартаменты из сруба. Эти сооружения входят в гаражный кооператив. С удобств здесь только электричество.

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Глава кооператива рассказал инспектору по благоустройству, что возглавляет год и судится с предыдущими руководителями. Он не знает, есть ли документы у всех владельцев, кто свел надстройки. Если документов нет, будет ходатайствовать о их демонтаже.

Местные жители признались, что сначала были против надстроек, но вскоре привыкли и даже обрадовались - конструкция защищает их дома от шума и пыли со стороны проезжей части. Владельцы других гаражей тоже не против свести этажи, если бы была возможность.







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В Киеве, на ул. Рейтарской, 15, культовое здание известных киевских архитекторов Авраама Милецкого и Владимира Шевченко осталось без верхних балконов.