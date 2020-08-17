Судьбу скандального здания возле Софии Киевской решили окончательно

Сегодня, 17 августа, окончательно поставили точку в конфликте, который тянулся с 2008 года. Скандальное здание на улице Гончара, 17-23 демонтируют. Строительство там прекратили еще в 2016-м.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время подписания меморандума об урегулировании вопросов относительно использования данного земельного участка.





Фото: Николай Тимошенко (bigkyiv.com.ua)

"Новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательство убрать лишние этажи. И закреплено это в общем меморандуме, который подписала власть, представители компании-застройщика, общественные активисты организации "Андреевско - Пейзажная инициатива" и руководство Национального заповедника "София Киевская", - отметил глава столицы.

Обновленный проект, который владелец строительства должен предоставить на рассмотрение города, будет готов в ближайшее время. Только после его согласования там начнутся работы.





Из-за этого скандального здания ЮНЕСКО могло исключить Софию Киевскую из охранного списка.

"Многоэтажного строительства в охранной зоне ЮНЕСКО не должно быть. Наша ключевая задача - сохранить исторический облик Киева. Да, столица должна развиваться, строиться. Но при этом новые здания не должны искажать архитектурное наследие", - добавил Кличко.



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Вокруг Киева построят новую Киевскую обходную дорогу (КОД) общей протяженностью почти 150 км пути. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство". Общая стоимость КОД составляет 85 млрд грн.