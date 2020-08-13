В Киеве анонсировали строительство дороги стоимостью 85 млрд грн

Вокруг Киева построят новую Киевскую обходную дорогу (КОД) общей протяженностью почти 150 км пути.

Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство". Его презентовали накануне в Офисе президента.

Общая стоимость КОДа составляет 85 млрд грн. План предусматривает строительство дороги так называемым полукольцом.





Автор: Укравтодор Строительство новой магистрали планируют завершить до 2025 года

В Киеве, на Демеевской площади, возле фабрики Roshen, открыли общественное пространство с фонтанами и световым шоу. Концепцию пространства разрабатывало французское агентство In Situ, адаптировало его столичное архитектурное бюро AER.