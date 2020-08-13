В Киеве анонсировали строительство дороги стоимостью 85 млрд грн

Вокруг Киева построят новую Киевскую обходную дорогу (КОД) общей протяженностью почти 150 км пути.
Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство". Его презентовали накануне в Офисе президента.
Общая стоимость КОДа составляет 85 млрд грн. План предусматривает строительство дороги так называемым полукольцом.
Она будет иметь шесть участков и соединит трассы М-07 Киев — Ковель, М-06 Киев — Чоп, М-05 Киев — Одесса, Н-01 Киев — Знаменка, Н-08 Борисполь — Мариуполь, М-03 Киев — Харьков и М-01 Киев — Чернигов. Также планируют построить мост подходами протяженностью более 25 км через Днепр.
"Сейчас Киевом проезжает более 600 тыс. автомобилей в сутки, 40% из которых — транзитом. Через столицу они движутся в разные части Украины. Имеющийся обход недостроенной Окружной дороги выглядит как обычная городская улица, которая окружена спальными районами. Поэтому каждый день по этой дороге ездят еще и десятки тысяч легковых автомобилей, и общественный транспорт. Поэтому Кольцевая дорога постоянно разрушается, в воздух попадает много вредных выбросов, а окружающие районы испытывают большое шумовое воздействия", - сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.
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Поскольку водители часто используют Киев как транспортный коридор для путешествий между различными уголками государства, КОД поможет сэкономить им время поездки на 40-60 мин.
Новая магистраль соединит между собой крупнейшие города киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары. Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правого через центр города.
В Киеве, на Демеевской площади, возле фабрики Roshen, открыли общественное пространство с фонтанами и световым шоу. Концепцию пространства разрабатывало французское агентство In Situ, адаптировало его столичное архитектурное бюро AER.
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