В Киеве установили "умные" туалеты

В центре Киева на ул. Прорезной начали устанавливать "умные" общественные уборные с функцией самоочистки после каждого посетителя.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Виталий Селик, председатель ОО "Совет урбанистики Киева".
"В центре Киева вместо старых заброшенных зеленых туалетов-МАФов начали устанавливать аккуратные уборные, как в Европе. Они имеют функцию самоочистки после каждого посетителя, поэтому не требуют бабушек-билетерш. Интересно, как быстро наши хулиганы смогут справиться с антивандальными системами этих туалетов?" - говорится в сообщении.
Под постом пользователи уже поделились впечатлениями. Одни жалуются, что подобные туалеты в других районах города не работают, другие - на отсутствие безналичного расчета за посещение туалета.
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