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вторник, 11 августа 2020 21:04

Фонтаны и световое шоу: как выглядит особое пространство возле фабрики Roshen
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В Киеве, на Демеевской площади, возле фабрики Roshen, открыли общественное пространство с фонтанами и световым шоу. Концепцию пространства разрабатывало французское агентство In Situ, адаптировало его столичное архитектурное бюро AER.

Это часть комплексного проекта реконструкции и благоустрою территории Roshen, который начали еще в 2014 г. Проект также включает каток, сообщил "Хмарочос".

Фото: "Хмарочос"

Кроме фонтанов, новое пространство имеет зону для отдыха под накрытием. Она углубленная, и от проспекта Науки отгорожена стеклянным барьером. Доступ к ней не ограничен. Вскоре общественное пространство соединят с метро подземным переходом, который отремонтируют и разрисуют.

Площадь сухого фонтана - 1000 м². Более 100 струй, между которыми обустроили проходы, могут подниматься в высоту на 3 м. Сейчас зона с фонтанами работает в тестовом режиме.

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Официальное открытие фонтанной зоны состоится 29 августа, вместе со светомузыкальным шоу.

Также есть дневные и вечерние шоу, и мапинг-шоу от Front Pictures, которое каждый вечер будут воспроизводить на фасаде Roshen Plaza.

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал межшкольный стадион, где занимаются ученики 2 школ - №194 и №252. Спортивная локация расположена в Оболонском районе столицы.

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