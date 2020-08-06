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четверг, 06 августа 2020 19:15

И кризис не помеха: Кличко проверил реконструкцию особенного стадиона

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И кризис не помеха: Кличко проверил реконструкцию особенного стадиона
Мэр Киева проинспектировал современный стадион. Фото: Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал межшкольный стадион, где занимаются ученики 2 школ - №194 и №252. Спортивная локация расположена в Оболонском районе столицы.

Соответствующее видео появилось на странице в Facebook главы Киева.

"Несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, мы продолжаем воплощать проекты, которые запланировали. Продолжаем обновлять инфраструктуру нашего города. И особое внимание спортивным объектам, где тренируются наши дети и молодежь", - сообщил Кличко.

На стадионе уже готовы футбольное и поле для мини-футбола. Их выстелили искусственным газоном. Также устанавливает трибуны, сводят боксерский ринг. Обустроят на стадионе и современные беговые дорожки, площадку для прыжков в высоту.

На отдельной площадке уже установили тренажеры. Кроме школьников, тренироваться здесь смогут и взрослые.

Особенностью спортивной локации будет не только стадион, а многофункциональный спортивный комплекс. На завершающей стадии работы по строительству корпуса, где можно будет заниматься спортом в зимний период.

"Такая же реконструкция продолжается и на стадионах школ №4, №256 и №201. На каждом из этих объектов устанавливают камеры видеонаблюдения и антивандальные металлические сетки", - добавил мэр.

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"Умные" технологии помогают мэру Киева Виталию Кличко контролировать разные сферы жизни столицы, не выходя из своего кабинета. Видео функционирования интерактивной системы появилось на странице в Facebook главы Киева.

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06
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